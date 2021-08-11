وزير خارجية إسرائيل يزور كنيسا يهوديا في المغرب ويفتتح تمثيلية دبلوماسية

استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، في الرباط، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد الذي بدأ زيارة للمغرب تستغرق يومين هي الأولى لمسؤول إسرائيلي كبير منذ تطبيع علاقات البلدين أواخر العام الماضي.

الرباط - سبوتنيك. ومن المقرر أن يوقع الوزيران اتفاقيات تعاون في قطاعات الاقتصاد والسياحة والصحة، حسب مصدر مطلع من الخارجية المغربية.

وسيلتقي لابيد، عددا من المسؤولين المغاربة من بينهم وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي، كما سيفتتح غدا الخميس، مع نظيره المغربي تمثيلية دبلوماسية لبلاده.

ويتضمن برنامج زيارة لابيد إلى المغرب زيارة كنيس بيت إيل، في مدينة الدار البيضاء غدا الخميس أيضا.

أعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل.

أصبح المغرب بذلك سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر، يطبع العلاقات مع إسرائيل.

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