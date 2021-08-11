حركة طالبان تعلن السيطرة على مطارين وطرد القوات الأفغانية منهما

أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، أنها أحكمت السيطرة على مطار شبرغان بولاية جوزجان شمالي البلاد، بجانب مطار ولاية فراه، غربي البلاد، وذلك بعد أيام من سيطرة الحركة على مركزي الولايتين.

كابول - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحركة (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد، في بيان عبر "تويتر": "منذ دقائق، تم الاستيلاء على مطار شبرغان، وبعد وقوع خسائر فادحة في الأرواح فر العدو (في إشارة إلى القوات الحكومية)".

وأضاف في تغريده أخرى: "تم الاستيلاء على مطار فراه أيضا. هرب العدو بعد أن تكبد خسائر فادحة، ودخل المجاهدون المطار وأخذوه تحت سيطرتهم الكاملة".

وحتى الآن، باتت طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر أمريكي مطلع قوله إن "الإدارة الأمريكية لا تستبعد سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، في أيدي مقاتلي حركة طالبان في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر".

تشهد الساحة الأفغانية، مواجهات دامية بين الحكومة وطالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

تصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع أيار/ مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/ سبتمبر.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان.