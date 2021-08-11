بايدن: اختيار كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس أحد أهم القرارات في حياتي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اختيار السيناتور كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، كان أحد أهم القرارات المهمة في حياته.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "قبل عام من الآن، اتخذت واحدا من القرارت المهمة في حياتي باختيار نائبة الرئيس كامالا هاريس".

One year ago today, I made one of the most important decisions I’ve ever made: selecting my vice president. I couldn’t have asked for a better partner and friend on this journey. Thanks @VP for all you do. pic.twitter.com/Daxy2jj1eM — President Biden (@POTUS) August 11, 2021

وتابع: "لا أبحث عن شيء أكثر من ذلك لأن كامالا هاريس أفضل صديق وشريك في هذه الرحلة"، مضيفا: "شكرا نائب الرئيس على كل ما فعلتيه".

وأعلن بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية 2020، اختيار السيناتور كامالا هاريس، لتصبح نائبة له في 11 أغسطس/ آب العام الماضي.

وبفوز بايدن، في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أجريت في الـ 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني من ذات العام أصبحت كامالا هاريس، تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي، وهو المنصب الذي لا تزال مستمرة فيه حتى الآن.

من هي كامالا هاريس؟

​هي محامية كانت تشغل منصب المدعي العام في سان فرانسيسكو، خلال الفترة بين عامي 2004 و2011.

في 2011 تولت منصب نائب عام ولاية كاليفورنيا وظلت في المنصب حتى 2017.

وفي 2017 أصبحت سيناتورا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا حتى تم اختيارها لمنصب نائب الرئيس في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

ولدت هاريس عام 1964 لأم من أصول هندية بينما كان والدها مهاجرا من جاميكا.