"نواجه كارثة غير مسبوقة"... فيضانات مفاجئة تجتاح تركيا... فيديو وصور

أخلت قوات الإنقاذ التركية، مستشفى إقليميا، اليوم الأربعاء، وانتشلت القرويين الذين تقطعت بهم السبل من فوق أسطح المنازل في الوقت الذي اجتاحت فيه الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة سواحل البحر الأسود.

Turkey is lurching from one natural disaster to another. Today, resceuers evacuated a hospital and plucked stranded villagers off rooftops as flash floods and mudslides swept across the Black Sea coast. From @AFP https://t.co/AdYumKX36v pic.twitter.com/qJ1cXfoY8L — Dmitry Zaks (@dmitryzaksAFP) August 11, 2021

وقال مسؤولون إن شخصا توفي بنوبة قلبية في الفوضى وإن امرأة مسنة جرفتها المياه المتدفقة وظل مصيرها مجهولا. فيما صرحت وزارة الصحة أن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفى عندما انهار أحد الجسور، حسبما نقلت "فرانس برس".

Floods caused by unusually heavy rainfall have hit Turkey's northern coast, tearing down a bridge and leaving villages without power | Read more: https://t.co/0TULanbCHI pic.twitter.com/p6CJ3gsg9p — RTÉ News (@rtenews) August 11, 2021

من جهته قال وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي عن الفيضانات والأمطار الغزيرة: "من وجهة نظر الأرصاد الجوية، ربما نواجه كارثة لم نشهدها منذ 50 أو 100 عام".

BREAKING - Massive flood strikes Turkey's black sea region. Moment of the floodwater causing destruction captured https://t.co/Ippqn2OeDE pic.twitter.com/1SDVP6URTN — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 11, 2021

جاءت الأمطار الغزيرة على طول الساحل الشمالي لتركيا في الوقت الذي سيطر فيه رجال الإطفاء على حرائق الغابات في الجنوب التي أودت بحياة ثمانية أشخاص منذ أواخر يوليو/ تموز.

تصارع تركيا الجفاف والتعاقب السريع للكوارث الطبيعية التي يعتقد علماء العالم أنها أصبحت أكثر تواترا وعنفا بسبب تغير المناخ.

قال مسؤولون إنه تمت السيطرة على جميع الحرائق البالغ عددها 300 حريق التي اجتاحت تركيا على البحر المتوسط ​​وبحر إيجه منذ 28 يوليو/ تموز، باستثناء ثلاثة.

WASHOUT: Eyewitness video shows the moment a house collapses into heavy flood waters in the Black Sea province of Sinop, Turkey. https://t.co/aqWsFnl1t3 pic.twitter.com/utvk4CKK6w — ABC News (@ABC) August 11, 2021

وكتب وزير الصحة فخر الدين قوجة على "تويتر" إنه تم إخلاء مستشفى يضم 45 مريضا - أربعة منهم في العناية المركزة - في منطقة سينوب الشمالية بسبب الفيضانات.

TO THE RESCUE: Emergency workers in Turkey brought in heavy equipment to save seven people from flash floods in the Black Sea province of Rize. pic.twitter.com/80JXwNx4ZS — ABC News (@ABC) August 11, 2021

ونشرت السلطات المحلية صورا لرجال الإنقاذ وهم يسحبون زوارق تحمل المرضى بعيدا عن المستشفى على طول الشوارع التي غمرتها المياه. وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية المياه تغطي الطابق الأرضي بالمستشفى.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن منسوب المياه وصل 3 - 4 أمتار في بعض المناطق على طول ساحل البحر الأسود.

BREAKING: Dozens missing after floods destroyed multiple houses and swept away vehicles in Kastamonu and Bartin provinces of Turkey pic.twitter.com/J8GHv0IdMq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 11, 2021

وأظهرت صور بثها التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي ارتفاع منسوب المياه إلى مستوى لافتات الشوارع في بعض البلدات، إلى جانب عشرات السيارات جرفت على طريق تحول إلى نهر متدفق في مدينة كاستامونو الشمالية.