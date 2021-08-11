أول تعليق من البيت الأبيض على احتمالية سقوط كابول في يد طالبان خلال 90 يوما

أصدر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تعليقا على التقارير التي تتحدث عن احتمالية سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد حركة "طالبان" خلال 90 يوما فقط.

واشنطن – سبوتنيك. قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن إدارة بايدن، لا تعتمد على تقارير مجهولة المصدر تدعي أن أفغانستان ستسقط في أيدي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) في غضون 90 يومًا القادمة، ولا يمكنها الرد عليها.

وقالت بساكي إن إدارة بايدن تراقب عن كثب البيئة الأمنية المتدهورة في أجزاء عديدة من أفغانستان.

وأوضحت قائلة "نحن لا نعتمد على تقييمات مجهولة، نحن نعتمد على التقييمات الاستخباراتية التي أجرتها الحكومة الأمريكية".

وأضافت بقولها "إننا نراقب عن كثب الأوضاع الأمنية المتدهورة في أجزاء من البلاد، ولكن لا توجد نتيجة محددة، في رأينا، لا مفر من الانسحاب".

وحتى الآن، باتت طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مصدر أمريكي مطلع قوله إن "الإدارة الأمريكية لا تستبعد سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، في أيدي مقاتلي حركة طالبان في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر".

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر القادم.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان".