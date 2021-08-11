أبرحوه ضربا... اعتداء على دبلوماسي يثير الغضب في نيجيريا

أظهر مقطع مصور اعتداء عدد من مسؤولي الهجرة الإندونيسيين على الدبلوماسي النيجيري عبد الرحمن إبراهيم بعد اعتقاله، ما أدى لإثارة ردود فعل في نيجريا تستهجن الحادثة.

ويوثق المقطع عملية احتجاز الدبلوماسي النيجيري في سيارة من قبل عدد من الرجال، مع قيام أحد المسؤولين بوضع يده على رأس الدبلوماسي ودفعها إلى الخلف على مقعد.

— إرم نيوز (@EremNews) August 11, 2021

وتسمع نداءات استغاثة المسؤول النيجيري خلال احتجازه بعدة صيحات احتجاج، قائلاً إنه لا يستطيع التنفس، كاشفاً تعرضه لألم جراء دفعه للخلف.

في وقت، أعلنت الحكومة النيجيرية موقفها مطالبة بمعاقبة مسؤولي الهجرة الإندونيسيين الذين تم تصويرهم وهم يعتدون على الدبلوماسي، مشيرة إلى مراجعة العلاقات الثنائية مع إندونيسيا.

في وقت سابق، كانت قد أرسلت وزارة الخارجية النيجيرية رسالة احتجاج إلى الحكومة الإندونيسية.

ووفق نص الرسالة، تقول الخارجية: إن سوء المعاملة الذي تعرض له إبراهيم كان مخالفاً للقانون الدولي واتفاقيات فيينا التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول، مضيفة إنه تم استدعاء مبعوث إندونيسيا إلى نيجيريا، يوم الاثنين، بشأن الحادث، واعتذر نيابة عن حكومته.

كما أشارت رسالة الخارجية إلى اعتذار مسؤولي الهجرة لسفير نيجيريا في إندونيسيا.