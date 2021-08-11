الولايات المتحدة تجري مشاورات مع "أوبك" لزيادة إنتاج النفط

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع منظمة "أوبك" لزيادة إنتاج النفط.

وقالت بساكي في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء "ليس الهدف من المشاورات الاستجابة الفورية، بل العمل المستمر طويل الأجل. تهدف المشاورات ليس فقط للرد على السلوك غير التنافسي في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا في الأسواق العالمية".

وأشارت إلى أن أوبك قادرة على اتخاذ بعض الخطوات للتأكد من أن الأسعار في السوق تتناسب مع الزيادة المحتملة في الإنتاج.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت دون 70 دولارا للبرميل اليوم، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في وقت سابق بفعل بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، حيث تم تداول مزيج "برنت" فوق مستوى 71 دولارا للبرميل.

وفي 18 تموز / يوليو، أعلن "تحالف أوبك+" تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من نيسان / أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر آب / أغسطس.

وخلال الاجتماع تقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من أيار/ مايو 2022.