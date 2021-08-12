زلزال قوته 7.2 يضرب مينداناو في الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يوم الأربعاء، إن زلزالا قوته 7.2 درجة ضرب منطقة تبعد نحو 66 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بوبون بالفلبين.

وأصدر نظام التحذير الأمريكي من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرا بعد الزلزال.

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادي حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم.

Prelim M7.1 Earthquake Mindanao, Philippines Aug-11 17:46 UTC, updates https://t.co/6E9oZCIv7W — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) August 11, 2021

وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وفي يوليو/تموز 1990 لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة لوزون شمالي البلاد عقب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وهو أحد أشد الزلازل التي ضربت البلاد على الإطلاق.

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