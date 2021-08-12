وكالة تكشف عن إخفاق استخباراتي أمريكي بشأن معرفة مصدر فيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن التحقيق الاستخباراتي الذي تشرف عليه المخابرات الأمريكية بشأن أصل ومنشأ فيروس كورونا المستجد لم يتوصل إلى نتيجة نهائية.

وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أنه "بعد أكثر من شهرين من التحقيق في أسباب ظهور فيروس كورونا لا تزال ​المخابرات الأمريكية​ عاجزة عن التوصل إلى موقف مشترك بشأن هذه القضية".

وأشارت الوكالة إلى أن "وكالات المخابرات أنتجت نسخة أولية من تقريرها، تخضع للمراجعة حاليا، لكن المسؤولين لم يتمكنوا من تحديد موقف موحد ولا يزالون مختلفين حول ما إذا كان فيروس كورونا قد تم تطويره بمختبر في مدينة ​ووهان​ الصينية أو أنه نشأ بشكل طبيعي".

وأوضح أحد المصادر المطلعة على سير التحقيق أن "النسخة الحالية من التقرير ليست خارجة عن المألوف".

وذكرت الوكالة الأمريكية أن "أصحاب التقرير لديهم فسحة من الوقت حتى نهاية أغسطس لإحداث تغيير".

وفي وقت سابق، حقق نواب جمهوريون من مجلس النواب الأمريكي في أسباب ظهور فيروس كورونا، وخلصوا إلى أنه نشأ في مختبر في مدينة ووهان الصينية.