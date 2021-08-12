شويغو: الوضع في أفغانستان اليوم أكثر تعقيدا مما كان عليه بعد انسحاب القوات السوفيتية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن الوضع في أفغانستان اليوم أكثر تعقيدًا بكثير مما كان عليه بعد انسحاب القوات السوفيتية من هناك.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Defense of the Russian Federation شويغو: قادة طالبان تعهدوا بعدم مهاجمة الدول المجاورة

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي في اجتماع مع طلاب من جامعة الشرق الأقصى للسكك الحديدية، إن ا لوضع في أفغانستان اليوم "أكثر صعوبة. أصعب بكثير" مما كان عليه بعد انسحاب القوات السوفيتية من هناك.

وقال وزير الدفاع الروسي والجنرال في الجيش الروسي، سيرغي شويغو، أمس الأربعاء، إن قادة مسلحي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) وعدوا بعدم مهاجمة الدول المجاورة.

وصرح شويغو، في وقت سابق، بأن القاعدة العسكرية الروسية (201)، ستقدم المساعدة إلى جمهورية طاجيكستان، إذا تعرض أمنها إلى أي تهديد: "توجد القاعدة 201، من أجل الحفاظ على الأمن والهدوء لأحد أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي (تضم: روسيا، بيلاروسيا، أرمينيا، طاجيكستان، قرغيزستان وكازاخستان)".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، يوم الثلاثاء الماضي، إنه لا يشعر بالندم على قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك في ضوء تقدم حركة طالبان واستيلائها على عدد من الولايات عقب انسحاب القوات الأجنبية.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد. وتؤكد طالبان استمرار الهجوم على قوات الأمن في معظم أنحاء البلاد؛ معلنة سيطرة مقاتليها على معظم خط الحدود الدولية.