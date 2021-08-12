إيران تغلق قنصليتها في مزار شريف بسبب الاشتباكات بين طالبان والقوات الحكومية

أعلنت السفارة الإيرانية في كابول، اليوم الخميس، عن إغلاق القسم القنصلي في مزار شريف الأفغانية، وسط ارتفاع حدة الاشتباكات بين حركة طالبان (المحظورة في روسيا) والقوات الحكومية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة الإيرانية الذي نشرته على حسابها في "تويتر": "بسبب ارتفاع حدة الاشتباكات في مزار شريف والاشتباكات في مناطق شمال أفغانستان ونظرا لاحتمال ظهور بعض المخاطر الأمنية على أعضاء القنصلية، تم إقرار إغلاق القنصلية في منطقة مزار شريف وتقدم السفارة الإيرانية لدى كابول خدماتها للمواطنين بدلا من القنصلية في مزار شريف".

وأضاف البيان: "عندما تعود الأوضاع الأمنية إلى سابق عهدها في منطقة مزار شريف، سوف يتم إعادة فتح القنصلية الإيرانية في هذه المدينة فورا".

هذا وأعلنت حركة طالبان الأفغانية المتشددة، يوم أمس الأربعاء، أنها أحكمت السيطرة على مطار شبرغان بولاية جوزجان شمالي البلاد، وأيضا مطار ولاية فراه غربي البلاد، وذلك بعد أيام من سيطرة الحركة على مركزي الولايتين.

وحتى الآن، باتت طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مصدر أمريكي مطلع قوله إن "الإدارة الأمريكية لا تستبعد سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، في أيدي مقاتلي حركة طالبان في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر".

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان.

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