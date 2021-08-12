حرائق حطمت أرقاما قياسية تهدد العالم... صور

أكد تقرير تاريخي للأمم المتحدة حول تغير المناخ، صدر يوم الاثنين 9 أغسطس/آب الجاري، أن حرائق الغابات المدمرة في عام 2021 حطمت الأرقام القياسية، مشيرا إلى أن الأقمار الصناعية تتعقب كل شيء.

في الولايات المتحدة، أصبح حريق ديكسي أكبر حريق هائل في تاريخ كاليفورنيا، حيث دمر أكثر من 700 ميل مربع (1،811 كيلومترًا مربعًا) من الأرض (اعتبارًا من 8 أغسطس).

اضطرت الدول الأوروبية حول البحر الأبيض المتوسط، مثل اليونان وتركيا وإيطاليا، إلى إجلاء السكان وكذلك السياح، من العديد من وجهات عطلاتهم التي يقضونها عادة بين المناظر الطبيعية الخلابة هناك.

في سيبيريا، المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في شمال شرق روسيا، حطمت حرائق الغابات بالفعل الأرقام القياسية السنوية لانبعاثات الغازات المرتبطة بالحرائق.

قد لا تشغل الحرائق الروسية في سيبيريا تغطية إعلامية كبيرة، لكنها في الواقع تقلق العلماء أكثر من غيرها.

وقال مارك بارينجتون، كبير العلماء في خدمة مراقبة الغلاف الجوي "كوبرنيكوس": "في كل هذه المناطق، شمال غرب الولايات المتحدة وسيبيريا والبحر المتوسط​​، نتوقع بعض الحرائق في الصيف، لكن السمة المشتركة هذا العام هي موجات الحرارة غير العادية وظروف الأسطح الجافة، مما يعني أن مخاطر الحريق عالية. ونتيجة لذلك، نرى تلك الحرائق تشتعل لفترات أطول بكثير مما نراه في العادة".

Clear view of thick smoke from Algeria🇩🇿 #wildfires in NASA #AquaMODIS🛰️ imagery on 10 Aug https://t.co/ZVitneHX2J with #CopernicusAtmosphere Monitoring Service data showing increased daily total intensity & high surface PM2.5 forecast for 11 Aug https://t.co/OgADcMDuMp pic.twitter.com/Sj7QkG0THN — Mark Parrington (@m_parrington) August 11, 2021

ومنذ أواخر الربيع، كانت الأقمار الصناعية توفر صورًا لمناطق شاسعة من التايغا بالقرب من الدائرة القطبية التي تلتهمها النيران. ومع محاولات الحكومة الروسية الحثيثة للسيطرة عليها، مما أدى إلى إنتاج مكافئ ثاني أكسيد الكربون أكثر من متوسط ​​إنتاج بلد أوروبي في عام واحد.

وأضاف بارينجتون: "من بين المناطق الثلاث التي ضربتها حاليًا حرائق مدمرة، يبدو أن سيبيريا تشهد اتجاهًا يزداد سوءًا بشكل مستمر على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية. العام السابق لانبعاثات حرائق الغابات التي حطمت الرقم القياسي كان عام 2020، والذي شهد اندلاع العديد من حرائق الغابات غير المتوقعة خلف الدائرة القطبية. نجا العديد منهم من الشتاء وهم يحترقون في الخث حيث حرائق الزومبي فقط، لتعود إلى الحياة في الربيع عندما تصبح درجات الحرارة أكثر دفئًا".

Complex high values of aerosol optical depth over S Europe/N Africa/Mediterannean for the next few days with #SaharanDust & smoke from several #wildfires. @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF forecast from 11 August 00 UTC https://t.co/oJ1gK29RTb pic.twitter.com/0ZxtvzMy7A — Mark Parrington (@m_parrington) August 11, 2021

وفقًا لبيانات CAMS، انبعثت من حرائق الغابات في سيبيريا منذ يونيو/حزيران أكثر من 188 ميغا طن من الكربون، وهو ما يعادل حوالي 505 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون. وبالمقارنة، فإن أكبر ملوث في أوروبا، في ألمانيا، حيث أطلق 750 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2018 بأكمله.

Updated monitoring data shows relentless increase in #wildfire emissions from Sakha Republic, Russia through early August - 2021 close to being more than double the 2020 JJA total (& on course to double the annual total) in #CopernicusAtmosphere GFAS dataset #wildfires2021Russia https://t.co/e7SsgNSbzB pic.twitter.com/ZM3ocDAX3V — Mark Parrington (@m_parrington) August 10, 2021

فقدت المنطقة ما يقرب من 19300 ميل مربع (500000 كيلومتر مربع) من الغطاء النباتي بسبب الحرائق، وفقًا لتقديرات نهاية يوليو/تموز.

بدأت الحرائق في غرب الولايات المتحدة، التي أثارتها موجة الحر التي حطمت الرقم القياسي الشهر الماضي، في وقت متأخر عن تلك الحرائق في سيبيريا، لكنها نمت أيضًا إلى أبعاد قياسية.

تُظهر الصور، التي حصلت عليها الأقمار الصناعية لشركة مراقبة الأرض الأمريكية Maxar Technologies، الغابات حول بحيرة المنور، في شمال شرق كاليفورنيا، وقد دمرتها النيران.

التهمت الحريق أيضًا مدينة التعدين التاريخية جرينفيل، وأضرمت النار في العديد من مبانيها التي تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر.

وُصفت حرائق الغابات في تركيا بأنها الأسوأ منذ عقد على الأقل. امتدت لتصل جزيرة إيفيا، على بعد حوالي 60 ميلاً (100 كيلومتر) من عاصمة اليونان أثينا.

In just six days, #wildfires have burned thousands of hectares of vegetation in the northernmost part of #Evia island, #Greece 🇬🇷



📸These two images were acquired by #Sentinel2🛰️🇪🇺 using the Short Wave Infrared (SWIR) composite measurement on 3 and 8 August. pic.twitter.com/T0ZiWATND7 — Copernicus EU (@CopernicusEU) August 10, 2021

على الرغم من أن نشاط الحرائق يعتمد على ظروف الأرصاد الجوية التي يمكن أن تختلف كل عام، فإنه وبحسب الأمم المتحدة، من المرجح أن يزداد الوضع العام سوءًا في المستقبل حيث يصبح المناخ في العديد من هذه المناطق أكثر سخونة وجفافًا في أشهر الصيف.

وتسببت حرائق في دمار كبير بالعديد من بلدان منطقة حوض البحر المتوسط خلال الأيام الماضية، إذ اندلعت حرائق ضخمة في تركيا واليونان ولبنان وقبرص.

كما شهدت 18 ولاية في الجزائر حرائق غابات مهولة، أهمها في ولاية تيزي وزو التي تحصي أغلب الوفيات، بينما تتواصل عمليات إخماد النيران في مواقع عديدة، فاقت حسب الحماية المدنية الـ100 حريق.

#EMSR533



We have received a new activation, this time from @eu_echo's #ERCC



Using tomorrow's #Sentinel2🇪🇺🛰️image (cloud cover permitting), our #RapidMappingTeam will help assess the consequences of the #wildfires in Kabylia, north-east Algeria🇩🇿, which have claimed 65 lives pic.twitter.com/mjk0Rtc4zB — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 11, 2021

وذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن "عدد ضحايا حرائق الغابات التي تشهدها البلاد ارتفع إلى 65 شخصا".

وأضاف أن من بين الضحايا "28 عسكريا و37 مدنيا، في حين يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى".

وفي كل صيف تتعرض الجزائر لحرائق غابات، لكن نادرا ما تتفاقم الكارثة مثلما حدث هذا العام.

لم تسلم تونس المجاورة للجزائر من الحرائق أيضا، وسجلت درجة الحرارة في العاصمة تونس رقما قياسيا، إذ بلغت 49 درجة مئوية، يوم الثلاثاء.

The @CopernicusEMS #RapidMapping was activated by @eu_echo to monitor several forest fires in #Algeria 🇩🇿



The most affected regions are Tizi Ouzou and Bejaia. Several houses have been destroyed and 42 people have been killed.



🔗https://t.co/pL6S9uafbo | #EMSR533 pic.twitter.com/jpTWkQYrY6 — Copernicus EU (@CopernicusEU) August 11, 2021

وسجلت خدمات الطوارئ التونسية 15 حريقا في الشمال والشمال الغربي، لكن دون وقوع إصابات.