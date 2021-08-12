أدرعي: المحكمة العسكرية الإسرائيلية تقدم لوائح اتهام بحق متورطين بتهريب أسلحة من الأردن

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية قدمت، مؤخرا، لوائح اتهام بحق ما وصفتهم بـ"مهربي سلاح" من الأردن إلى إسرائيل، عبر الحدود البرية الشرقية القريبة من منطقة غور الأردن.

القدس - سبوتنيك. وقال أدرعي، في بيان اليوم الخميس أن:

"المحكمة العسكرية قدمت، مؤخرا، لوائح اتهام بحق متورطين أقدموا، قبل شهرين تقريبًا، على محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى داخل إسرائيل، شملت 9 مسدسات، وبندقية كلاشينكوف ورشاش من نوع إم 16".

وأشار أدرعي إلى أن من بين المتورطين أربعة فلسطينيين، وهم اعترفوا أيضًا بـ"تورطهم بعمليات تهريب سابقة".

وتابع في بيانه: "وفي إطار نشاطات قوات الأمن، تم الكشف عن شبكة فاعلة في تهريب الأسلحة، كما تم ضبط ومصادرة أسلحة وعتاد عسكري؛ إضافة إلى أموال وسيارات استخدمت في إطار عمليات التهريب".

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الأمن ستواصل العمل "لإحباط المحاولات لتهريب الأسلحة من الأراضي الأردنية".