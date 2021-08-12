القائم بالأعمال الأمريكي في أفغانستان: "طالبان" ستعزل إذا استمر العنف

قال القائم بالأعمال الأمريكي في أفغانستان، روس ويلسون، إن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ستجد نفسها في عزلة دولية إذا لم ينته العنف.

وكتب ويلسون على صفحته في "تويتر": "تصريحات طالبان في الدوحة ليست مثل أفعالهم في بدخشان وغزنة وهلمند وقندهار. محاولات احتكار السلطة من خلال العنف والترهيب والحرب لن تؤدي إلا إلى العزلة الدولية".

هذا وأعلنت حركة طالبان الأفغانية المتشددة، يوم أمس الأربعاء، أنها أحكمت السيطرة على مطار شبرغان في ولاية جوزجان شمالي البلاد، وأيضا مطار ولاية فراه غربي البلاد، وذلك بعد أيام من سيطرة الحركة على مركزي الولايتين.

وحتى الآن، باتت حركة طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مصدر أمريكي مطّلع، قوله إن "الإدارة الأمريكية لا تستبعد سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، في أيدي مقاتلي حركة طالبان في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر".

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان.