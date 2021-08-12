الاتحاد الأوروبي يخصص نحو 57 مليون يورو كمساعدات إنسانية لأفغانستان في عام 2021

أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي خصص ما يقرب من 57 مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة لأفغانستان في عام 2021.

وقالت المتحدثة: "مع الأخذ بالاعتبار شدة الصراع ومستوى الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، فإن أولوية الاتحاد الأوروبي هي تقديم المساعدة لإنقاذ الأرواح، وفي عام 2021، خصص الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية لما يقرب من 57 مليون يورو للمهاجرين".

وأوضحت أن "المساعدة تشمل المعدات اللازمة لتوفير السكن ومياه الشرب ومحطات المعالجة إضافة إلى توفير الإمدادات للأطفال"، مشيرة إلى أن " التمويل يهدف أيضا إلى ضمان الأمن الغذائي ومكافحة تداعيات الجفاف ووباء فيروس كورونا المستجد".

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل.

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة طالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، وباتت طالبان تسيطر حتى الآن على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءاً من يوم أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في البلاد.