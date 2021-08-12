فرنسا توقف طرد طالبي اللجوء الأفغان

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، أن البلاد علقت ترحيل اللاجئين الأفغان الذين رفضت السلطات الفرنسية منحهم حق اللجوء منذ يوليو/ تموز الماضي.

باريس – سبوتنيك. ونقلت "وكالة فرانس برس"، عن وزارة الداخلية الفرنسية قولها:

"في ضوء تدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان، أوقفت فرنسا طرد (اللاجئين) إلى هذا البلد منذ بداية يوليو. ونحن نتابع عن كثب تطورات الوضع مع شركائنا الأوروبيين".

إلى ذلك، أعلنت هولندا وألمانيا، تعليق ترحيل اللاجئين الأفغان بسبب تدهور الوضع في أفغانستان.

وجاء الإجراء بعد دعوات إلى المفوضية الأوروبية بتكثيف المحادثات مع الحكومة الأفغانية، لضمان استمرار ترحيل المواطنين الأفغان الذين تم رفض طلبهم للجوء في أوروبا.

وطالبت ست دول في الاتحاد الأوروبي - هولندا وألمانيا والدنمارك والنمسا وبلجيكا واليونان - المفوضية الأوروبية طالبت عدم وقف ترحيل المواطنين الأفغان الذين لم يتم منحهم حق اللجوء، على الرغم من الهجوم الذي تشنه حركة طالبان المتطرفة (المعترف بها في روسيا على أنها إرهابية ومحظورة).

بالمقابل، دعت الحكومة الأفغانية الاتحاد الأوروبي في يوليو إلى التوقف عن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بسبب تدهور الوضع الأمني ​​في البلاد.