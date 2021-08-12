صحيفة: هدف المهاجرين عند الحدود البيلاروسية ألمانيا وليس ليتوانيا

كشفت صحيفة ألمانية في تقرير أعدته بشأن حركة المهاجرين التي تم رصدها على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا أن الهدف الرئيسي للمهاجرين كان الوصول إلى ألمانيا وليس البقاء في بلاد البلطيق.

وذكرت صحيفة "Das Erste" أن المهاجرين القادمين من العراق وسوريا وإيران ودول شمال إفريقيا وصلوا إلى ليتوانيا من خلال القدوم جوا إلى بيلاروسيا ومنها انتقلوا برا إلى الحدود وعبروها إلى ليتوانيا.

وقام المهاجرون بتمزيق وثائقهم الرسمية للحصول على اللجوء من الدولة الليتوانية، حيث بلغ عدد المهاجرين نحو 4 آلاف مهاجر والعدد الأكبر منهم يتواجد على الحدود البيلاروسية الليتوانية وتقوم سلطات الدول المسؤولة عنهم إعادة من يريد العودة.

وأشارت الصحيفة أن السلطات الليتوانية شددت المراقبة على حدودها في الأيام الأخيرة واستطاعت ضبط الأمور على الحدود.

بهذا الصدد، قال رئيس دائرة الحدود الليتواني تسيدروناس فايكساس، إن "هذه التدابير لتعزيز الحدود ويحتجزون المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود وإعادتهم من حيث جاءوا".

وبحسب الصحيفة، تم الإبلاغ عن تغلغل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود في لاتفيا التي دقت ناقوس الخطر، بالإضافة إلى بولندا التي بدأت تعاني من دخول المهاجرين إليها.

وتنتظر سلطات الدول الأوروبية المزيد من المساعدة من بروكسل، مشيرة إلى أنها تقوم بعمل مهم من أجل الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وخلصت الصحيفة بالقول إن الاتحاد الأوروبي لن ينحني جانبا وكل التدفقات القادمة عبر أوروبا هدفها ألمانيا وليس الدول الأخرى.