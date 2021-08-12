الكونغو تحذر السكان من استهلاك المادة البيضاء الناتجة عن البركان كملح طعام

حذرت حكومة محافظة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية السكان من استهلاك المادة البيضاء التي تدفقت من حمم البركان الذي انفجر في مايو/ أيار الماضي، بعد ظهور نتائج التحاليل عليها، وذلك بعدما اعتقد السكان أن هذه المادة البيضاء هي ملح طعام واستخدموها في الطبخ.

موسكو - سبوتنيك. وفي بيان صادر عن حكومة محافظة شمال كيفو، اليوم الخميس، أعلن أنه "تم إجراء دراسة علمية مشتركة من قبل المرصد البركاني في غوما ومركز الخبرة لتقييم واعتماد المواد المعدنية الثمينة وشبه الثمينة حول مادة معدنية بيضاء التي تدفقت من حمم بركان نيراغونغو في مايو الماضي".

وتابع البيان "من أجل سلامة السكان وأمنهم الغذائي، فإننا نحظر رسميا استهلاك هذه المادة المضرة نظرا لأنها تحتوي على العديد من العناصر السامة لجسم الإنسان".

وأضاف البيان أن "نتائج التحاليل أثبتت احتوائها على آثار لعناصر غير صالحة للاستهلاك، وتحديدا، مواد سيليسية غير قابلة للذوبان في الماء، وآثار من المعادن الثقيلة وآثار مواد مشعة. لذلك ليس لهذه المادة أي علاقة بملح الطعام القابل للذوبان".

وانفجر بركان جبل نيراغونغو المطل على مدينة غوما شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في 22 مايو الماضي، ما أدى إلى مقتل 32 شخصا، وفرار نحو 4 الآلاف من سكان المدينة إلى الحدود مع رواندا، بعدما أمرت سلطات الكونغو بإخلاء المدينة.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن من سبوتنيك.