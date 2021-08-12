أردوغان يبدي قلقه من التوتر بين السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، قلقه من التوتر بين السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.

وحسب "وكالة أنباء تركيا"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في المجمع الرئاسي التركي في أنقرة.

وأعرب أردوغان عن قلقه من التوتر الحاصل بين الخرطوم وأديس أبابا حول ملف سد النهضة، لافتا إلى ضرورة الحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وقال الرئيس التركي إنه بحث مع البرهان القضايا الإقليمية والثنائية، مشيرا إلى أهمية العلاقات مع بلدان القرن الأفريقي.

وأضاف أنه "ناقش أيضا مع البرهان العلاقات على مختلف المجالات، ومنها الطاقة والصرافة والصناعات، مؤكدا مواصلة دعم السودان في إعادة إعمار البنى التحتية للبلاد".

يشار إلى أن المحاولات الدبلوماسية لحل النزاع بين الدول الثلاث أثيوبيا ومصر والسودان، لم تحرز تقدما يذكر.

فيما تشدد القاهرة والخرطوم للضغط على أديس أبابا من أجل التوقيع على اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة المقام على نهر النيل الأزرق الذي بدأ العمل على إنشائه في 2011.

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