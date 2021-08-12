واشنطن تستعد لنقل موظفين من سفارتها في كابول

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الحكومة الأمريكية تستعد لنقل عدد كبير من الموظفين من السفارة في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت "رويترز" أن 3 مسؤولين أمريكيين قالوا إنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية عن نقل "عدد كبير" من الموظفين من السفارة في العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الجيش الأمريكي سيساعد في عملية النقل المتوقعة وهو إجراء يطبق في مناطق الصراع مما قد يؤدي لبقاء بعض القوات الإضافية في البلاد مؤقتا رغم سحب واشنطن قواتها.

ولم يتضح إن كان المقصود بالنقل هو نقلهم إلى مكان آخر في كابول أم خارج البلاد.

وتمثل هذه الخطوة أكثر المؤشرات وضوحا على مخاوف إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الوضع الأمني وإخفاق الحكومة الأفغانية في حماية المدن الرئيسية.