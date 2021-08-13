كابولوف: كابول طلبت من روسيا تزويدها بمروحيات هجومية

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن أفغانستان طلبت من روسيا تزويدها بمروحيات هجومية.

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد مفاوضات جارية كان هناك مناشدة، وتتم دراسة الطلب".

هذا وقال وزير الخارجية الأفغاني، محمد حنيف أتمار، أمس الخميس، أن سلطات البلاد طلبت من روسيا الاتحادية تزويدها بمروحيات هجومية.

وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان" (مصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا) منذ عدة سنوات، والتي استولت في الأشهر الأخيرة على مناطق واسعة في المناطق الريفية والحدودية وشنت الهجوم على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد على خلفية انسحاب القوات الأمريكية، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.

في أوائل أغسطس/ آب، احتلت "طالبان" المركز الإداري لإحدى المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 للمرة الأولى منذ عام 2016. بعد ذلك، أعلنت الاستيلاء على 9 آخرين، من بينهم مدينة قندوز، الواقعة على بعد 60 كم من أقرب معبر حدودي في طاجيكستان. وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات أنها استعادت السيطرة على عدد من عواصم المحافظات، واستمرت الاشتباكات في عدد منها.