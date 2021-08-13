ماكرون لن يشارك في مؤتمر مناهضة العنصرية بسبب مخاوف من معاداة السامية

وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي، اليوم الجمعة، أن ماكرون لن يشارك هذا العام في مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية، بسبب مخاوف تتعلق بمعاداة السامية، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف البيان أنه "نظرا لسجل التصريحات المعادية للسامية التي قيلت في مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية، والمعروف باسم مؤتمر ديربان، قرر رئيس الجمهورية عدم مشاركة فرنسا في المؤتمر التالي الذي سيعقد هذا العام".