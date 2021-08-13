إعلام: طالبان تحتجز قائدا أفغانيا كبيرا في هرات غربي البلاد

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن مقاتلي طالبان احتجزوا محمد إسماعيل خان، أحد القادة البارزين والذي يقود القتال ضدها، بعد استيلائهم على مدينة هرات في غرب البلاد.

ونقلت "رويترز"، عن غلام حبيب هاشمي عضو المجلس المحلي، قوله إنه "تم تسليم خان، الذي كان يقود المقاتلين ضد طالبان في الأسابيع الماضية، مع حاكم الإقليم ومسؤولي أمن بموجب اتفاق.

وخان هو أحد أبرز قادة الحرب في أفغانستان ومعروف باسم أسد هرات، كما كان عضوا مهما في التحالف الشمالي الذي أطاحت قواته، بدعم أمريكي، بطالبان في 2001.

وأضاف أن "طالبان وافقت على عدم توجيه أي تهديد إلى مسؤولي الحكومة الذين يستسلمون أو إلحاق ضرر بهم".

كما أكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد اعتقال خان، وفقا لـ"رويترز".

يأتي ذلك، في ظل تحولات متسارعة ووسط هجمات وتقدم لافت لحركة طالبان في محاور عدة في أفغانستان، إذ تشهد الساحة الأفغانية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر القادم.

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