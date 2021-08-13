الأمم المتحدة: أكثر من 300 من موظفينا لا يزالون في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ريال ليبلان، اليوم الجمعة، أن أكثر من 300 من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا متواجدين في أفغانستان.

جنيف - سبوتنيك. وقال ليبلان، في إفادة صحفية: "يعمل حوالي 720 موظفًا من الأمم المتحدة في أفغانستا ن، منهم حوالي 320 موظفًا موجودون عمليا في البلاد، والباقي قد عملوا بالفعل عن بُعد بسبب القيود المرتبطة بـ كوفيد -19".

ووفقا له، فإن الأمم المتحدة في أفغانستان لا تزال مستعدة لتقديم المساعدة للمحتاجين.

هذا وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" المتشددة (المحظورة في روسيا)، التي أعلنت سيطرتها على مراكز (عواصم) عدد من الولايات ومناطق ريفية وحدودية شاسعة.

وكان مصدر أميركي مطلع، قد أعلن في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية لا تستبعد سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، في أيدي مقاتلي حركة طالبان (المعترف بها في روسيا كإرهابية ومحظورة) في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر، وذلك بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، بأن القوات الأمريكية تشير إلى سيناريو سقوط العاصمة الأفغانية خلال 90 يوما، فيما أشارت مصادر أخرى إلى فترة شهر واحد.

وصرح السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في كابول لوكالة "سبوتنيك"، معلقا على تقارير الاستخبارات الأمريكية، التي تفيد، بأن طالبان يمكن أن تحاصر العاصمة الأفغانية خلال 30 يوما: "السفارة لا تتهيأ للإخلاء. تم تعزيز [حراسة] أمن السفارة بالقدر المطلوب".

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.

وكان مبعوثون وممثلون خاصون من الصين وأوزبكستان والولايات المتحدة وباكستان والمملكة المتحدة ودولة قطر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اجتمعوا بالعاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي، لتقييم وضع المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

كما اجتمع لذات الغرض بالدوحة، أمس، المبعوثون الخاصون وممثلو ألمانيا والهند والنرويج وقطر وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وخلال الاجتماعات، تم تبادل وجهات النظر مع فريقي التفاوض عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول التحديات والفرص الحالية، والتفكير في المساهمات التي يمكن للمجتمع الدولي تقديمها لإنجاح عملية السلام.