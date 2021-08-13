الرئيس الإيراني الجديد يعتزم تسريع وتيرة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، عدم وجود مشاكل في توفير العملة الأجنبية لاستيراد اللقاحات المضادة لكورونا، بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي، واعدا بتسريع وتيرة تطعيم السكان.

وقال رئیسي، خلال اجتماع اللجان الفرعية المختصة التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا: "من المهم مشاركة وتعاون أبناء الشعب في الاهتمام بالقواعد الصحية".

واعتبر الرئيس الإيراني أن تسريع وتيرة تطعيم المواطنين ضد وباء "كوفيد 19" من أولويات الحكومة.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم المقر الوطني لمكافحة كورونا، علي رضا رئيسي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، بأن مصنعي اللقاحات الغربيين، لم يفوا بالتزامهم ضمن مبادرة "كوفاكس".

وأشار إلى أنه، كان من المفترض تسليم مليوني جرعة من اللقاح إلى إيران، عبر هذه الآلية، في مارس/ آذار من العام الماضي.

من جانبها أفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في بيان، بأنه تم تسجيل نحو 39 ألف إصابة جديدة بالعدوى، ووفاة 527 شخصًا بسبب كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران، أربعة ملايين و359 ألفا و385 حالة؛ فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات جراء تداعيات المرض 96 ألفا و742 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء من "كوفيد 19" في إيران، ثلاثة ملايين و674 ألفا و529 حالة.

وتم تطعيم نحو 18 مليون شخصا في إيران بالجرعتين الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.