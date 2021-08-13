ضابط في القوات الجوية الماليزية يقتل 3 من زملائه بالنار ثم ينتحر

أطلق ضابط في القوات الجوية الماليزية النار على ثلاثة من زملائه فقتلهم ثم قتل نفسه بالسلاح ذاته، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقالت مانشا أناك آتا، نائب مفوض شرطة ولاية ساراواك الشرقية بجزيرة بورنيو، إن إطلاق النار وقع في نقطة أمنية بقاعدة جوية بالولاية وإن الشرطة ما زالت تحقق في الدافع لارتكاب الجريمة.

وأضاف أن التحقيق الأولي كشف أن الجاني خطف سلاحا من النقطة الأمنية ثم أصابته حالة هياج، وبينما كان أحد الضحايا يحاول تهدئته قتله برصاصة في بطنه، ثم أطلق النار على ضابطين فقتلهما على الفور، وبعد ذلك وضع البندقية أسفل ذقنه وقتل نفسه.

ونقلت وكالة أنباء برناما الوطنية عن مسؤول شرطة المنطقة سوديرمان كرام قوله إن الرجل سأل من كانوا في الموقع "ما إذا كانوا يريدون العيش أو الموت".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان يخضع للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وكان رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، قال يوم الأحد الماضي، إن بلاده ستخفف بعض قيود كوفيد-19 عن الأفراد، الذين تلقوا تطعيما كاملا في ثماني ولايات، استوفت شروطا مثل انخفاض أعداد الإصابات وارتفاع معدلات التطعيم.

وقال محيي الدين في كلمة بثها التلفزيون، إن هذه الإجراءات، التي ستسمح بتناول الطعام في المطاعم وممارسة الرياضات الفردية في الأماكن المفتوحة والسفر بين الولايات، ستسري يوم الثلاثاء.