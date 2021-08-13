مسؤول طاجيكستاني: نائب الرئيس الأفغاني غير متواجد على أراضينا

نفى مصدر في قيادة لجنة الدولة للأمن القومي بطاجيكستان، اليوم الجمعة، أن يكون نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح متواجدا على أراضي طاجيكستان، مشيراً إلى أن المعلومات التي تفيد بأنه فر إلى الجمهورية لا تتوافق مع الواقع.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "المعلومات التي تفيد بفرار نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، إلى طاجيكستان غير صحيحة".

وأعلنت طالبان، صباح اليوم، سيطرتها على قندهار، ثاني أكبر المدن في أفغانستان، ومعقل الحركة السابق؛ فيما تدور معارك طاحنة في ولايتي خوست بكتيا وبكتيكا.

وأكد الناطق باسم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد، أمس الخميس، سيطرة الحركة على مبنى قيادة شرطة مدينة هيرات غربي أفغانستان.

واعتبرت المصادر، أنه "سيتم إعلان هدنة ووقف لإطلاق النار بين طرفي الصراع؛ ومن ثم ستجري مباحثات بشأن التغييرات القادمة".

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف الناتو، الذي بدأ في أيار/مايو الماضي، والمقرر اكتماله في أيلول/سبتمبر.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في هذا البلد.