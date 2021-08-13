صدمة... ثاني ضابطة تنتحر بعد اعتداء جنسي من رئيسها في كوريا الجنوبية

انتحرت ضابطة صف بسلاح البحرية في كوريا الجنوبية، في أثناء تحقيقات حول تعرضها للتحرش من قبل أحد رؤسائها، في حادث هو الثاني من نوعه، خلال أشهر قليلة.

وتسبب الحادث الذي جرى الإعلان عنه أمس الخميس في موجة انتقادات شعبية حول تقارير الاعتداء الجنسي في الجيش الكوري الجنوبي، وذلك عقب حادثة أخرى أدت إلى انتحار ضابطة بالقوات الجوية للسبب ذاته أيضا في مايو/أيار الماضي.

وعُثر على جثة الضابطة (32 عاما) التي فضل سلاح البحرية عدم إعلان اسمها في مسكنها، وسط تحقيق حول مزاعم قيام أحد رؤسائها في وحدتها السابقة بالتحرش بها جنسيا، عندما كانا معا في مطعم خارج القاعدة، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

وقالت البحرية إن قيادة التحقيق الجنائي التابعة لوزارة الدفاع وسلطات التحقيق التابعة للبحرية ستجري تحقيقا شاملا وستعاقب بشدة المسؤول عن وفاتها.

ويسعى الجيش الكوري الجنوبي جاهدًا للقضاء على الجرائم الجنسية في الثكنات، بشكل تم تكثيفه بعد انتحار ضابطة صف في سلاح الجو في مايو، بعد ثلاثة أشهر من تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل زميل لها.

وكان رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، اعتذارا عن مقتل ضابطة بسلاح الجو الكوري بعد اعتداء جنسي تعرضت له من أحد زملائها.

وفي خطابه أيضا تعهد الرئيس الكوري بتحسين ما وصفها بـ"الممارسات السيئة"، مع الجنود، مشيرا إلى تقارير إعلامية تتحدث عن سوء مستوى الوجبات المقدمة إلى الجنود.