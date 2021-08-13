وزير الخارجية: الدنمارك تعتزم إغلاق سفارتها في كابول

قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود اليوم الجمعة إن الدنمارك بصدد إغلاق سفارتها في كابول وإجلاء موظفيها في الوقت الحالي بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان .

ونقلت القناة التليفزيونية "تي في 2" عن وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفودا قوله: "سيتم إجلاء جميع موظفي السفارة الدنماركية في العاصمة الأفغانية كابول، وسيتم إغلاق السفارة مؤقتًا في المستقبل القريب".

هذا وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" المتشددة (المحظورة في روسيا)، التي أعلنت سيطرتها على مراكز (عواصم) عدد من الولايات ومناطق ريفية وحدودية شاسعة.

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.