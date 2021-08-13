ألمانيا تقلص عدد موظفي سفارتها في كابول بأفغانستان

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الجمعة أن بلاده ستقلص عدد موظفي سفارتها في كابول إلى الحد الأدنى.

ونقلت "رويترز" عن ماس قوله بأن ألمانيا ستعزز الإجراءات الأمنية في المجمع مكررا مواقف مماثلة أعلنتها الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى.

وقال ماس للصحفيين في دينتسليجن بجنوب ألمانيا إن "فريق تنسيق الأزمات الحكومي قرر أيضا تقديم مواعيد رحلات الطيران العارض التي كان من المزمع أن تتم أصلا في نهاية أغسطس".

وأضاف الوزير الألماني أن الهدف هو نقل موظفي السفارة والمساعدين الأفغان المحليين بهذه الرحلات الجوية، وسيحصل الأفغان الذين ليس لديهم تأشيرات على أوراقهم في ألمانيا لتسريع العملية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، اليوم الجمعة، إن الدنمارك بصدد إغلاق سفارتها في كابول وإجلاء موظفيها في الوقت الحالي بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.

ونقلت القناة التليفزيونية "تي في 2" عن وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفودا قوله: "سيتم إجلاء جميع موظفي السفارة الدنماركية في العاصمة الأفغانية كابول، وسيتم إغلاق السفارة مؤقتًا في المستقبل القريب".

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" المتشددة (المحظورة في روسيا)، التي أعلنت سيطرتها على مراكز (عواصم) عدد من الولايات ومناطق ريفية وحدودية شاسعة.