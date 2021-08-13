الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط "درون" تابعة لـ "حماس" على حدود غزة... صورة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه أسقط أمس الأول، طائرة دون طيار "درون" تابعة لحركة "حماس" على الحدود مع قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان على حسابه بموقع "تويتر": "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء طائرة دون طيار تابعة لحركة حماس الإرهابية، عبرت قطاع غزة، وقاموا بإسقاطها".

وأضاف: "كانت الطائرة بدون طيار تحت المراقبة طوال الواقعة، وتم تحديد موقعها في وقت سابق اليوم".

وختم البيان بالقول: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لمنع أي انتهاك لسيادة دولة إسرائيل".

כוחות צה"ל זיהו ביום רביעי רחפן של ארגון הטרור חמאס, שחצה משטח רצועת עזה, והפילו אותו. הרחפן היה במעקב לאורך כל האירוע ואותר מוקדם יותר היום.



צה״ל ימשיך לפעול על מנת למנוע כל הפרה של ריבונות מדינת ישראל pic.twitter.com/OEKsnoRGRz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 13, 2021

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة دون طيار قال إنها تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، بعد تجاوزها الأجواء اللبنانية.

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