واشنطن تفرض عقوبات على شركات بتهمة تهريب النفط لصالح الحرس الثوري الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط وشركات قالت إنها توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف محمود راشد الحبسي وشبكة من الشركات.

واوضحت أن العقوبات، التي تتمثل بتجميد الحسابات ومنع إبرام اتفاقيات وحظر التعامل مع المنظومة المالية الأميركية، شملت على وجه الخصوص المواطن العُماني محمود راشد الحبسي والشركات التي يسيطر عليها نمر الدولية ش.م. اوربيت بيتروشيميكال، بريفيري ماريتايم كورباريشن وكذلك ناقلة "عمان برايد" التي ترفع العلم الليبيري.