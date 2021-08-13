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    الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى

    طفل أمريكي يقتل أمه وهي تتحدث في الهاتف بالخطأ.. كان يلعب بمسدس

    © REUTERS / KEVIN MOHATT
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    وقع مسدس في يد طفل صغير فراح يلهو به، وبينما هو كذلك إذ خرجت رصاصة دون قصده فاستقرت في رأس أمه التي كانت تجري مكالمة خاصة بالعمل، فماتت على الفور.

    وبحسب وسائل إعلام أمريكية، وقعت الحادثة في مدينة ألتامونتي سبرينغز بولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الأربعاء، حين عثر الطفل بالصدفة على مسدس غير مؤمن وبه رصاص، وراح يلعب به دون أن تنتبه أمه التي كانت مشغولة بإجراء مكالمة تتعلق بالعمل، وفجأة خرجت طلقة نارية صوب رأسها ما أدى إلى مقتلها.

    الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يجيب على سؤال خلال أول مؤتمر صحفي رسمي له كرئيس للولايات المتحدة، البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة، 25 مارس/ آذار 2021
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    بايدن يعلن عن خطة للحد من انتشار الأسلحة النارية في أمريكا

    وقالت الشرطة إن الشخص الذي كان يتحدث إليها في مكالمة الفيديو اتصل بالرقم الخاص بالطوارئ، عندما سقطت شمايا لين، البالغة من العمر 21 عاما، ولم تظهر مرة أخرى، فيما ظهر الطفل في الخلفية مع سماع ضوضاء.

    وذكرت الشرطة الأمريكية أن "الضباط والمسعفين بذلوا قصارى جهدهم في تقديم المساعدة للسيدة لين، ولكن تم العثور عليها مصابة بعيار ناري مميت في الرأس".

    وقالت الشرطة إن شخصا بالغا ترك السلاح الناري غير مؤمن.

    وكان المحققون يعملون مع مكتب المدعي العام لمقاطعة سيمينول لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات أم لا.

    وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب سابق عن خطة للحد من انتشار الأسلحة النارية في بلاده، من بينها إجراء جديد يهدف الى "وقف انتشار الأسلحة الخفية" التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي.

    ولقي أكثر من 43 ألف شخص مصرعهم بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي.

    ووصف الرئيس الأمريكي عنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بأنه وباء، وأنه عار دولي.

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