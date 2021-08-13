على خطى الدنمارك... سويسرا تسحب موظفيها من مكتب للتعاون في كابول

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، سحب موظفيها المتبقين من مكتبها للتعاون في أفغانستان بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.

ولم يتبق في مكتب التعاون سوى ثلاثة موظفين سويسريين فقط بعد تقليص عدد الموظفين هناك في وقت سابق.

وقالت نائبة وزير الخارجية ليفيا ليو في مؤتمر صحفي في بيرن نقلت تفاصيله "رويترز": "سيغادرون كابول أيضا في أسرع وقت ممكن."

وأضافت أن بإمكان الموظفين المحليين الراغبين بالمغادرة التقدم بطلب للحصول على تأشيرات إنسانية سويسرية. ويشرف مكتب التعاون على برامج المساعدات التنموية والإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود اليوم الجمعة إن الدنمارك بصدد إغلاق سفارتها في كابول وإجلاء موظفيها في الوقت الحالي بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.

هذا وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" المتشددة (المحظورة في روسيا)، التي أعلنت سيطرتها على مراكز (عواصم) عدد من الولايات ومناطق ريفية وحدودية شاسعة.

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.