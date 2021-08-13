قاعدة أمريكية مشتركة في واشنطن تعلن إغلاقها بسبب وجود مسلح محتمل

أعلنت قاعدة أناكوستيا بولينغ المشتركة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الجمعة، أنها في وضع إغلاق بسبب تهديد نشط من "فرد مسلح محتمل".

وقالت القاعدة العسكرية إنها كانت مغلقة بسبب احتمال وجود شخص مسلح وصفته بأنه رجل أسود ذو بنية متوسطة ويحمل حقيبة ماركة "غوتشي" في القاعدة.

وأضافت القاعدة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ان "هناك فرد مسلح محتمل في قاعدة أناكوستيا بولينغ المشتركة"، وحثت كل من رأى الشخص على الهرب أو الاختباء.

وفي تحذير جديد عبر صفحتها الرسمية، دعت قاعدة أناكوستيا بولينغ بالبحث عن شخصين مشتبه فيهم يحملون الأوصاف التالية: ذكر أسود، ببنية متوسطة البناء ويرتدي الجينز الأزرق الممزق، بينما الشخص الثاني رجل أسود يرتدي سروالا أخضر وقميصا أبيض، وقد يكون تعرض للإصابة، وأكدت أنه في حال العثور عليهم الاتصال فورا بمركز عمليات الدفاع الأساسي.