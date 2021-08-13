جيل بايدن في أول ظهور بعد الجراحة... ترتدي حذاءا طبيا

التقط مصورو وكالات الأنباء العالمية، اليوم الجمعة، أول ظهور لجيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد خضوعها لجراحة في قدمها.

وتظهر بايدن في الصور وهي ترتدي حذاءا طبيا في قدمها اليسرى، عندما استقلت طائرة هليكوبتر مع زوجها في ولاية ديلاوير متوجهين إلى منتجع كامب ديفيد الرئيسي في ماريلاند، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

كما أن "سيدة أمريكا الأولى" كانت تتكئ على عكازين، وساعدها زوجها، جو بايدن لثوان من صعودها السلالم إلى المروحية.

وقال البيت الأبيض إن جيل بايدن أصيبت بثقب في قدمها في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، أثناء قيامها بنزهة على الشاطئ في هاواي، حيث سافرت لحضور المناسبات الرسمية بعد مشاركتها في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

وخضعت بايدن لجراحة داخل مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند في 29 يوليو، وانضم زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن لها في المستشفى.

Jill Biden wears medical boot after foot injury in Hawaii https://t.co/PiRpzIetzD — WWJ 950 (@WWJ950) August 13, 2021

وقال المتحدث باسم جيل بايدن، مايكل لاروزا، إنه لم يكن معروفا سبب الثقب في قدمها، لكن الجرح تم تنظيفه، ولم يكن ملوثا، ومن المتوقع أن "يشفى بشكل جيد''.

ولم تظهر جيل بايدن في الأماكن العامة منذ عودتها من هاواي.