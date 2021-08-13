جيل بايدن في أول ظهور بعد الجراحة... ترتدي حذاءا طبيا

وتظهر بايدن في الصور وهي ترتدي حذاءا طبيا في قدمها اليسرى، عندما استقلت طائرة هليكوبتر مع زوجها في ولاية ديلاوير متوجهين إلى منتجع كامب ديفيد الرئيسي في ماريلاند، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وقال البيت الأبيض إن جيل بايدن أصيبت بثقب في قدمها في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، أثناء قيامها بنزهة على الشاطئ في هاواي، حيث سافرت لحضور المناسبات الرسمية بعد مشاركتها في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.
وخضعت بايدن لجراحة داخل مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند في 29 يوليو، وانضم زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن لها في المستشفى.
Jill Biden wears medical boot after foot injury in Hawaii https://t.co/PiRpzIetzD— WWJ 950 (@WWJ950) August 13, 2021
وقال المتحدث باسم جيل بايدن، مايكل لاروزا، إنه لم يكن معروفا سبب الثقب في قدمها، لكن الجرح تم تنظيفه، ولم يكن ملوثا، ومن المتوقع أن "يشفى بشكل جيد''.
ولم تظهر جيل بايدن في الأماكن العامة منذ عودتها من هاواي.
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