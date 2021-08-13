تشاد تنشئ لجنة لتشجيع الحركات المسلحة على المشاركة في الحوار الوطني

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي، مرسوما بتشكيل لجنة فنية مهمتها التحضير لمشاركة السياسيين والحركات المسلحة المعارضة في الحوار الوطني الشامل المرتقب والذي سيفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية الاولى منذ مقتل رئيس البلاد السابق إدريس ديبي.

الرباط - سبوتنيك. وبحسب المرسوم، فإن هذه اللجنة الفنية هي هيئة مسؤولة عن إجراء المفاوضات والتحضير لمشاركة السياسيين والعسكريين في الحوار الوطني الشامل، من خلال تحديد المشاركين والتواصل معهم وتحديد شروط وكيفية مشاركتهم والاتفاق على مواعيد وأماكن الاجتماعات وكذلك الدول المضيفة المحتملة لمراحل الحوار والوطني.

وأوضح المرسوم أن هذه اللجنة ستعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس العسكري، وأنها مكونة من رئيس وأعضاء يتم اختيارهم من بين الشخصيات ذات الخبرة والمعرفة العميقة بالمجتمع التشادي، وأنه سيتم تعيينهم بمرسوم رئاسي.

وأشار المرسوم أن اللجنة ستعمل وفقا لنفس القواعد والمبادئ التي تحكم اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل.

وكان الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي قد دعا في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال الثلاثاء الماضي جميع الحركات السياسية والعسكرية إلى المشاركة في الحوار الوطني وقال "يجب أن يكون الحوار صريحا وصادقا ونأمل أن تشارك جميع الحركات السياسية والعسكرية".

وقُتل رئيس تشاد السابق، إدريس ديبي، خلال معارك دارت بين الجيش ومتمردين في أبريل/نيسان الماضي، وتولى نجله، محمد إدريس ديبي سلطة المجلس العسكري خلفا له.

وتقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد خلال فترة زمنية مدتها 18 شهرا منذ تولي المجلس العسكري السلطة في البلاد.

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