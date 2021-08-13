بريطانيا تبدأ عملية عسكرية لإجلاء رعاياها من أفغانستان

أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، بدء عملية عسكرية لدعم إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان.

لندن - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها إنه تم بدء "عملية بيتنغ" للدعم العسكري لإجلاء الرعايا البريطانيين والمؤهلين لذلك من أفغانستان. وقد يشمل ذلك أيضا استخدام طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني إذا لزم الأمر". وفق وسائل الإعلام.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وافق على استخدام الدعم العسكري للمرحلة التالية من سحب الرعايا البريطانيين من أفغانستان فيما سيتوجه مسؤولو وزارة الداخلية إلى هناك لدعم العملية.

يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت يوم الخميس، أنها سترسل نحو 600 جندي إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء الرعايا البريطانيين والمتخصصين الأفغان العاملين معهم.

وتشهد أفغانستان، منذ أيار/مايو الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي حركة "طالبان" إذ تتقدم الحركة عسكريا بوتيرة متسارعة، مقتربة من العاصمة كابول، ووصل عدد مراكز الولايات التي بسطت سيطرتها عليها 13 مركزا.

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو، الذي بدأ في أيار/مايو الماضي، والمقرر اكتماله في أيلول/سبتمبر.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في هذا البلد.

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