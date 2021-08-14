الحكومة الفنزويلية والمعارضة توقعان مذكرة تفاهم سعيا لحل الأزمة السياسية الجارية

أفادت قناة "VTV" الفنزويلية الحكومية، صباح السبت، بأن الحكومة والمعارضة الفنزويلية وقعتا مذكرة تفاهم سعيا لحل الأزمة السياسية الجارية في البلاد.

مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وأطلقت الحكومة والمعارضة الفنزويلية، يوم الجمعة، المفاوضات في مكسيكو سيتي بوساطة من النرويج.

وأعرب رئيس الوفد الحكومي، رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، عن أمله في أن يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات.

عانت فنزويلا منذ فترة طويلة من أزمة إنسانية وسياسية اشتدت في يناير 2019 عندما أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، بعد الخلاف في إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.

واعترفت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى بغوايدو، بينما، قالت عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا والصين، إنهم يعترفون بمادورو باعتباره الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا.

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