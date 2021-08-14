اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تفاقم النزاع في أفغانستان يقيد حركة موظفي اللجنة

أكد رئيس الخدمة الصحفية للجنة الدولية للصليب الأحمر جيسون سترازيوسو إن تصعيد الأعمال العدائية في أفغانستان يقيد حركة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

زيوريخ- سبوتنيك. وقال سترازيوسو في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تصاعد القتال يجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية العمل في أفغانستان".

وأضاف: "تتمتع اللجنة الدولية بإمكانية الوصول إلى جميع أنحاء البلاد، إلا أن أعمال القتال المؤخرة تؤثر على قدرة مجموعاتنا على الانتقال من مكان إلى آخر. ويرجع ذلك إلى صعوبة وخطر الاقتراب من مكان الأعمال العدائية الجارية وليس بسبب القيود التي يفرضها أطراف النزاع".

وأعرب عن أمله في أن يتحسن الوضع في هذه المناطق وأن يسمح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم المساعدة اللازمة في أقرب وقت ممكن.

وتشهد أفغانستان، منذ أيار/مايو الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي حركة "طالبان" إذ تتقدم الحركة عسكريا بوتيرة متسارعة، مقتربة من العاصمة كابول، ووصل عدد مراكز الولايات التي بسطت سيطرتها عليها 13 مركزا.

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو، الذي بدأ في أيار/مايو الماضي، والمقرر اكتماله في أيلول/سبتمبر.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في هذا البلد.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.