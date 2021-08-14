بايدن يبحث تقليص الحضور المدني الأمريكي في أفغانستان

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع وزيري الخارجية والدفاع ومستشار الأمن القومي تقليص الحضور المدني الأمريكي في أفغانستان.

واشنطن - سبوتنيك. وكتب البيت الأبيض على "تويتر" أن "الرئيس بايدن تحدث مع الوزير بلينكن والوزير أوستين ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان عن الجهود المستمرة لتقليص الحضور المدني في أفغانستان بشكل آمن".

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق، إغلاق سفارتها في العاصمة الأفغانية "كابول"، واتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة لإجلاء مواطنيها.

وتشهد أفغانستان، منذ أيار/مايو الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي حركة "طالبان" إذ تتقدم الحركة عسكريا بوتيرة متسارعة، مقتربة من العاصمة كابول، ووصل عدد مراكز الولايات التي بسطت سيطرتها عليها 13 مركزا.

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو، الذي بدأ في أيار/مايو الماضي، والمقرر اكتماله في أيلول/سبتمبر.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في هذا البلد.

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