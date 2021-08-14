تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 38 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي ضربت شمالي البلاد إلى 38 قتيلا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن "32 شخصا لقوا مصرعهم في ولاية قسطموني، و6 أشخاص في ولاية سينوب".

YAŞANAN SELLERDE SON DURUM: Sinop’ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2021

وأشار إلى أن "12 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات التركية، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية في المناطق التي ضربتها السيول تعمل بكامل طاقتها".

وكانت إدارة الطوارئ التركية قد أعلنت في وقت سابق، إجلاء أكثر من 1700 شخص من المناطق المتضررة بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب.

وواجهت تركيا على مدار أسبوعين كارثة طبيعية أخرى تمثلت في حرائق الغابات التي انتشرت في الساحل الجنوبي، والتي أعلنت السلطات مؤخرا أنها أضحت تحت السيطرة، بعد أن أودت بحياة 8 وأتلفت عشرات الآلاف من الأفدنة في الأحراش والغابات.

يأتي ذلك في حين أظهرت لقطات تلفزيونية بثتها وزارة الداخلية التركية طائرات الهليكوبتر وهي تنزل أفرادا من حرس السواحل على أسطح المنازل لإنقاذ العالقين بسبب السيول، في الوقت الذي ظهر تدفق المياه بالشوارع بطريقة كبيرة.

يشار إلى أن هذه الظواهر التي حدثت في تركيا وفي بلدان كثيرة تأتي بعد تحذير للجنة المعنية بالمناخ التابعة للأمم المتحدة من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يقترب بقوة من الخروج عن نطاق السيطرة ومن أن موجات الطقس بالغة السوء ستزداد حدة.

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