سيئول توافق على الإفراج عن وريث "سامسونغ"... "خيار من أجل مصلحة الوطن"

وقال المستشار الرئاسي للتواصل الشعبي بارك سو-هيون في مؤتمر صحفي اليوم قائلا "نعلم جيدا أنه هناك آراء متباينة حول الإفراج المشروط لنائب رئيس مجموعة سامسونغ لي جيه يونغ "، وفق وكالة "يونهاب".

وأضاف "أن أراء المعارضين لها الحق، غير أن هناك العديد من الناس يطالبون بإطلاق سراحه المشروط متطلعين لدور جيه يونغ في مجالات مثل الموصلات وتطوير اللقاح وسط الأزمات، التي تتعرض لها الدولة حاليا".

يذكر أنه تم إطلاق سراح جيه يونغ، وريث مجموعة "سامسونغ" للإلكترونيات مشروطا من ضمن المدرجين على قائمة المفرج عنهم بمناسبة يوم الاستقلال من الاستعمار الياباني، الذي يصادف يوم 15 من شهر أغسطس/ آب. وقد أكمل لي 60% من فترة السجن الصادرة ضده بنهاية الشهر الماضي.