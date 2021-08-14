تراجع الإصابات المحلية بفيروس كورونا في الصين لليوم الرابع على التوالي

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، أن الإصابات المحلية بفيروس كورونا تراجعت أمس لليوم الرابع على التوالي إلى 30 حالة مقابل 47 في الإحصاء السابق، وذلك في مؤشر على أن التفشي المستمر منذ شهر قد بدء في الانحسار.

وأوضحت اللجنة أن الصين سجلت 66 إصابة يوم الجمعة نزولا من 99 في اليوم السابق مضيفة أن العدد يضم 36 حالة وافدة من الخارج، وفقا لـ "رويترز".

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 94326 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يذكر أن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، التي تم رصدها ظهرت بمدينة ووهان وسط الصين في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، بينما تشير تقارير إلى أن الفيروس انتقل إلى البشر من حيوانات في أحد أسواق المدينة.