وزير الصحة الفلبيني ينفي سرقة 1.3 مليار دولار من أموال مكافحة كورونا

نفى وزير الصحة الفلبيني، فرانشيسكو دوكي، اليوم السبت، مزاعم بشأن سرقة مليار دولار من الأموال المخصصة لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال دوكي في تصريحات لراديو "DZMM": "ستطمئن من أنه لم يتم استغلال أي أموال في الفساد، ولم تتم سرقة أي منها، إنني متأكد من ذلك"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان مدقق حسابات الدولة أشار إلى "أوجه قصور" في الأموال المخصصة لمكافحة وباء "كورونا" في الفلبين تشمل 1.33 مليار دولار، ما يلقي بظلال من الشك بشأن المعاملات المالية المنتظمة ذات الصلة في استجابة البلاد للفيروس.

وأكد وزير الصحة الفلبيني في حواره مع راديو "DZMM" إنه سيقدم تفسيره بشأن ذلك المبلغ، بما في ذلك المستندات المطلوبة، إلى مراجع حسابات الدولة الأسبوع المقبل، وذلك قبل الموعد النهائي في 27 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسجلت الفلبين، أمس الجمعة، 13177 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي ثاني أعلى زيادة يومية للحالات منذ بدء الجائحة.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية في تقرير إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الفلبين ارتفع إلى 1.71 مليون في حين وصل مجمل الوفيات إلى 29838 بعد تسجيل 299 وفاة جديدة اليوم الجمعة، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أربعة أشهر.

ولا تزال منطقة العاصمة الفلبينية مانيلا، وهي امتداد حضري مكون من 16 مدينة، وتضم أكثر من 13 مليون شخص، قيد الإغلاق الصارم لاحتواء انتشار متحور "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد.