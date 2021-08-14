تبادل حلوى بين الجيشين الهندي والباكستاني عند الخط الحدودي... صور

تبادل الجيشان الهندي والباكستاني الحلوى، اليوم السبت، عند منطقة حدودية بولاية جامو وكشمير، وذلك بمناسبة عيد استقلال باكستان.

وعرض الحساب الرسمي لوكالة "آسيان نيوز انترناشيونال" على "تويتر" صور تبادل الحلوى بين الجيشين، أرفقها بتعليق جاء فيه: "تبادل الجيشان الهندي والباكستاني الحلويات في نقطة عبور تشيليهانا تيثوال، بقطاع تانغدار بولاية جامو وكشمير اليوم بمناسبة عيد استقلال باكستان".

Indian and Pakistani Armies exchanged sweets at Chilehana Tithwal Crossing Point in Tangdhar sector of Jammu and Kashmir today on the occasion of the Independence Day of Pakistan pic.twitter.com/YmJOYce2sz — ANI (@ANI) August 14, 2021

وأعلنت السلطات الهندية، مطلع أغسطس/آب الجاري، مقتل العقل المدبر لهجوم وقع عام 2019 بكشمير أودى بحياة 40 من القوات شبه العسكرية.

وقالت الشرطة الهندية في كشمير إن العقل المدبر لهجوم 2019 الذي أودى بحياة 40 من القوات شبه العسكرية الهندية قُتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، بحسب "رويترز".

وقال فيجاي كومار قائد شرطة كشمير، إن محمد إسماعيل ألفي قائد جماعة جيش محمد المتشددة قُتل جنوبي سريناجار عاصمة الإقليم.

يشار إلى أنه في يوم 14 فبراير/ شباط 2019 صدم مفجر انتحاري بسيارته حافلة بها قوات شبه عسكرية هندية في كشمير، ما أدى لمقتل 40 من أفرادها.

وكان الهجوم، الذي أعلن "جيش محمد" مسؤوليته عنه، أكثر الهجمات دموية على قوات الأمن منذ عشرات السنين في المنطقة المتنازع عليها، ما أثار التوترات مع الخصم اللدود باكستان.