"طالبان" تسيطر على عاصمة ولاية كونر شرقي أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة (المحظورة في روسيا)، اليوم السبت، سيطرتها على مدينة أسد آباد عاصمة ولاية كونر شرقي البلاد، وذلك في ظل تقدم مسلحي الحركة في كل أنحاء البلاد للسيطرة على المزيد من المدن الكبرى.

كابول - سبوتنيك. وقال مصدر حكومي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "سقطت أسد أباد عاصمة ولاية كونر وسجن كونار في يد مسلحي طالبان".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن أمس، أن الوضع في أفغانستان خرج عن نطاق السيطرة، داعيا حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) وقف هجومها فورا.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي: إن الأزمة في أفغانستان بمثابة "مأساة لا تصدق لشعب طالت معاناته، الوضع في أفغانستان خرج عن نطاق السيطرة".

وأعرب غوتيريش عن قلقه من الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها "طالبان"، داعيا الحركة الى وقف هجومها فورا.

قال عضو مجلس إقليمي محلي، إن حركة "طالبان" سيطرت اليوم السبت على مدينة بل علم الأفغانية، التي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن العاصمة كابول.

وأضاف لـ "رويترز" طالبا عدم ذكر اسمه أن مقاتلي الحركة لم يواجهوا مقاومة تذكر.

تأتي سيطرة "طالبان" على المدينة، التي يمكن شن هجوم منها على العاصمة، بعد يوم من سقوط ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان في أيدي مقاتلي الحركة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، بأن حركة "طالبان" تعتزم عزل العاصمة الأفغانية كابول.