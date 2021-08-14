إيران تفرض إغلاقا عاما لمدة 5 أيام بعد تفشي فيروس "كورونا"

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" في إيران، إغلاق جميع المؤسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية ابتداء من بعد غد الاثنين، لمدة خمسة أيام، بهدف السيطرة على انتشار "كوفيد - 19".

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" علي رضا رئيسي، إنه "سيتم منع السفر بين جميع المدن من الساعة 12 ظهر غد الأحد ولغاية يوم الجمعة المقبل"، مشيرا إلى الغاء جميع تراخيص السفر الصادرة، وذلك حسب " وكالة فارس " الإيرانية.

وشدد رئيسي، على "ضرورة التزام جميع المواطنين بالبروتوكولات الصحية"، مؤكدا "السماح فقط للمهن الضرورية ومحال بيع السلع الأساسية والمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية بمزاولة أنشطتها".

كما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا منع إقامة مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، ومنع المواكب السيارة.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن وباء "كورونا" في إيران إلى 97 ألفا و208 حالات، بعد تسجيل 466 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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