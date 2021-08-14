اشتباكات وضحايا في محاولة لاقتحام مكتب الرئيس الأوكراني... فيديو

أعلن حزب "الفيلق الوطني" في أوكرانيا، عن إصابة أحد المشاركين في اشتباكات مع الشرطة، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويتم التحقيق حول العدد الدقيق للضحايا.

ووقعت مشاجرة بين القوميين، على وجه الخصوص (ممثلي الفيلق الوطني)، والشرطة الأوكرانية بالقرب من مكتب رئيس أوكرانيا في كييف، وحاول المتظاهرون اقتحام المكتب.

وألقى المتظاهرون المتفجرات على ضباط إنفاذ القانون، وأشعلوا الإطارات ورشقوهم بحجارة الرصف، وفي الوقت الحالي، استقر الوضع.