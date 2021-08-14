فيديو يظهر لحظة سقوط طائرة إطفاء روسية في تركيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا على متنها 5 روس و3 أتراك، وتم إرسال فريق لموقع الحادث لكشف ملابساته.

ويظهر فيديو لحظة سقوط طائرة الإطفاء الروسية التي سقطت أثناء عمليات إخماد الحرائق في ولاية قهرمان مرعش التركية.

​وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن طاقم طائرة الإطفاء الروسية المحطمة في تركيا يتألف من 5 عسكريين روس و3 عاملين من وزارة الغابات التركية، وتم إرسال فريق إلى موقع الحادث للكشف عن ملابساته.

وبدورها، بينت سفارة روسيا في أنقرة أن الطائرة الروسية من نوع "بي 200" قد سقطت أثناء تنفيذها مهام عمليات الإطفاء في تركيا.

​وأرسلت روسيا، بناء على طلب أنقرة، مجموعة جوية مشتركة من وزارة الدفاع ووزارة حالات الطوارئ في روسيا تشمل 11 قطعة من المعدات إلى تركيا لمكافحة الحرائق، وفقًا لوزارة الطوارئ في روسيا الاتحادية.

وقالت الوزارة اليوم السبت: "توجهت سلطات الجمهورية التركية إلى روسيا بطلب المساعدة في إطفاء حرائق الغابات المستعرة بالقرب من البلدات والمناطق السياحية التي يستريح فيها عدد كبير من المواطنين الروس. وقد تم اتخاذ قرار إيجابي. سيتم إرسال مجموعة جوية من وزارة الدفاع الروسية ووزارة حالات الطوارئ الروسية تشمل 11 وحدة تقنية إلى تركيا".

في وقت سابق، أعلنت إدارة الرئيس التركي إرسال خمس طائرات من طراز "إل 76" وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "مي 8" من روسيا إلى تركيا. وأفادت السفارة الروسية في أنقرة أن ثلاث طائرات روسية لمكافحة الحرائق من طراز "بي 200" تشارك في إخماد حرائق الغابات في جنوب تركيا.